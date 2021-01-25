В минувшие воскресенья – 17 и 24 января – из трех районов Минска вывозили отжившие свое новогодние деревья, чтобы переработать их в компост и таким образом сократить объемы захораниваемых отходов. За время акции удалось собрать около 10 тысяч елок, что в два раза больше, чем в прошлом году.
Собирали зеленых (или не очень: многие иголки с деревьев уже опали) красавиц 12 автомобилей. Спецтранспорт забирал деревья с 1000 мест для сбора объектов ЖКХ во Фрунзенском, Октябрьском и Московском районах города.
– Нам очень приятно, что столько людей откликнулось на наш призыв позаботиться об окружающей среде, и мы благодарны каждому из вас за участие в нашей акции, – делится генеральный директор группы компаний Remondis Эрвин Куртбединов. – Конечно, это не совсем выгодно для нашей компании с экономической точки зрения, но в первую очередь мы думаем об экологической безопасности, и через эту акцию мы в очередной раз хотели сказать людям, как важно заботиться о природе и будущих поколениях.
Все собранные ели были отправлены на переработку на объект по использованию группы компаний Remondis. Собранное сырье будет переработано в компост и использовано в хозяйственной деятельности. К слову, из 100 тонн сырья можно получить порядка 50–60 тонн компоста.
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В 2021 году елок на переработку собрали в два раза больше, чем в прошлом
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК