В 2021 году елок на переработку собрали в два раза больше, чем в прошлом

Собирали зеленых (или не очень: многие иголки с деревьев уже опали) красавиц 12 автомобилей. Спецтранспорт забирал деревья с 1000 мест для сбора объектов ЖКХ во Фрунзенском, Октябрьском и Московском районах города.– делитсяВсе собранные ели были отправлены на переработку на объект по использованию группы компаний Remondis. Собранное сырье будет переработано в компост и использовано в хозяйственной деятельности. К слову, из 100 тонн сырья можно получить порядка 50–60 тонн компоста.