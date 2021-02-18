В 2021 году Минлесхоз планирует ввести минимум еще 6 пеллетных заводов. Об этом сегодня перед началом итоговой коллегии рассказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.
– Ставим перед собой задачу минимум – 6 производств ввести в эксплуатацию по концу года. Не сбрасываем со счетов пандемию, политику, эмоции – это может оказать какое-то влияние на работу. Ожидаем, что суммарно эти и введенные ранее предприятия будут выпускать около 300 тысяч тонн пеллет. К слову, на выпуск тонны топливных гранул тратится 2–2,5 кубометра сырья – несложно подсчитать, сколько низкокачественной древесины будет использоваться. Плюс в Быхове вот-вот заработает крупный по нашим меркам коммерческий проект, крупный должен заработать и в Витебском регионе, – описал ситуацию министр.
Кстати, мощность введенных в 2020 году в лесхозах пеллетных заводов и перепрофилированного аналогичного производства в Копыльском лесхозе – около 170 тысяч тонн. Это позволит вовлечь в переработку ежегодно 300–350 тысяч кубометров низкокачественного сырья.
В 2020 году лесхозы реализовали почти 83 тысячи кубометров пеллет, основной объем произведен на новых заводах. Экспорт принес около 9 млн долларов. По словам министра, все запущенные в прошлом году заводы работают в плюсе, нет проблем с контрактами, сняты вопросы по качеству, специалисты вникли в тонкости и специфику производства.
– Нам удалось уговорить Бога, и он услышал наши молитвы, а молилось 38 тысяч человек, работающих в лесу, – в Европе наступила классическая зима после 5–6 лет отсутствия. И мы видим большую активность в части интереса к биотопливу. Раньше он был не таким активным. Склады потребителей подчищаются – мы будем подходить к к отопительному сезону с хорошими ожиданиями, – отметил Виталий Дрожжа.
Фото: БЕЛТА
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В 2021 году Минлесхоз планирует ввести минимум еще 6 пеллетных заводов
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