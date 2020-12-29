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В 2020 году в стране утонули 374 человека

В текущем зимнем сезоне в водоемах страны погибло уже 29 человек, проинформировал председатель Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» (ОСВОД) Анвар Игамбердиев на пресс-конференции, посвященной безопасности на водных объектах в зимний период.

Фото из архива БЕЛТА. Снимок носит иллюстративный характер

Анвар Игамбердиев отметил, что на озерах и водоемах, где нет течения воды, лед достигает определенной толщины, но на реках он еще не установился. Особенно это заметно в связи с переменами погоды, когда идет резкая оттепель. Лед покрывается снегом, и рыбаки выходят на него, не замечая пробоин.

– В 2020 году утонули 374 человека, из них 20 – несовершеннолетние. С 1 января было спасено 362 человека, из них 90 – несовершеннолетние, предупреждено около 15 тысяч человек, из них 2570 – несовершеннолетние, – озвучил статистику Анвар Игамбердиев.

В 2020 году при падении в воду погибло 164 человека, во время рыбалки – 60 человек, при купании – 110 человек. На данный момент обстановка с безопасностью граждан на льду является сложной. Основной причиной гибели людей на водах становится нарушение мер личной безопасности. 

Председатель ОСВОД напомнил основные меры безопасности на льду:

Прежде чем сойти с берега на лед, необходимо тщательно осмотреться, наметить маршрут движения и выбрать наиболее безопасный вариант. Проверять прочность льда следует колом, а не ударом ноги. Надежный лед – прозрачный с зеленоватым оттенком толщиной не менее 7 сантиметров. Нужно быть внимательным и обходить опасные участки. Особенно осторожным следует быть в местах, которые покрыты снегом и на объектах с быстрым течением. При передвижении группы людей на льду надо сохранять дистанцию 5–6 метров друг от друга.

По замечанию Анвара Игамбердиева, дети любят кататься на коньках по первому гладкому льду, съезжать на лыжах и санках с крутого берега. Им нравится, что лед трещит, прогибается. Но такие игры на неокрепшем люду для детей особенно опасны. При рыбной ловле со льда не стоит делать лунки одна к одной ближе 5–6 метров, а отправляясь на рыбалку, брать с собой простейшее спасательное средство: ручные ледовые штыри, линь 15–20 метров, спасательный жилет.

В завершении своего выступления Анвар Игамбердиев уточнил, что сегодня на вооружении работников ОСВОД имеются современные средства, которые показывают высокую мобильность и способны оперативно оказывать помощь утопающим. Также проводится масштабная профилактическая работа по информированию населения о правилах поведения на льду.
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