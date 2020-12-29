В 2020 году в стране утонули 374 человека

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БЕЛТА

. Снимок носит иллюстративный характер

Анвар Игамбердиев отметил, что на озерах и водоемах, где нет течения воды, лед достигает определенной толщины, но на реках он еще не установился. Особенно это заметно в связи с переменами погоды, когда идет резкая оттепель. Лед покрывается снегом, и рыбаки выходят на него, не замечая пробоин.– озвучил статистику Анвар Игамбердиев.В 2020 году при падении в воду погибло 164 человека, во время рыбалки – 60 человек, при купании – 110 человек. На данный момент обстановка с безопасностью граждан на льду является сложной. Основной причиной гибели людей на водах становится нарушение мер личной безопасности.Председатель ОСВОД напомнил основные меры безопасности на льду:По замечанию Анвара Игамбердиева, дети любят кататься на коньках по первому гладкому льду, съезжать на лыжах и санках с крутого берега. Им нравится, что лед трещит, прогибается. Но такие игры на неокрепшем люду для детей особенно опасны. При рыбной ловле со льда не стоит делать лунки одна к одной ближе 5–6 метров, а отправляясь на рыбалку, брать с собой простейшее спасательное средство: ручные ледовые штыри, линь 15–20 метров, спасательный жилет.В завершении своего выступления Анвар Игамбердиев уточнил, что сегодня на вооружении работников ОСВОД имеются современные средства, которые показывают высокую мобильность и способны оперативно оказывать помощь утопающим. Также проводится масштабная профилактическая работа по информированию населения о правилах поведения на льду.