В 2020 году в Беларуси произошло 1064 лесных пожара на общей площади более 6,5 тысячи гектаров. Такие данные озвучили в пресс-службе Минлесхоза и обратили внимание, что речь идет о лесах системы министерства.
– Существенное влияние на пожароопасную обстановку в 2020 году оказали погодные условия. Отсутствие климатической зимы, когда среднесуточные температуры воздуха ниже нуля, теплая погода со среднесуточной температурой на 5–8 градусов выше климатической нормы, выжигание населением сухой травянистой растительности заметно усложнили пожароопасную обстановку, – отметила пресс-секретарь министерства Анастасия Докучаева.
Так, только в апреле 2020-го на территории лесного фонда Минлесхоза зарегистрировано 538 случаев лесных пожаров на площади более 5,9 тысячи гектаров. Это, к слову, 90 процентов от всей площади очагов. Если смотреть в разрезе регионов, то больше всего пожаров произошло на юге страны. Так, в Брестской и Гомельской областях зафиксировано 359 и 286 случаев соответственно. Меньше всего – на севере страны. В Витебской области было всего 34 пожара.
При этом существенно снизилась средняя площадь возгораний – с 10,7 гектара в 2019-м до 6,3 гектара в 2020-м. В Минлесхозе поясняют:
– Это стало возможным благодаря проведенному техническому переоснащению, большому объему выполненных противопожарных мероприятий, оперативной работе должностных лиц государственной лесной охране. Так, в 2020 году силами лесхозов проведено строительство 17 пожарно-наблюдательных мачт. А также установлено 52 системы видеонаблюдения, выполнено устройство 73,9 тысячи километров минерализованных полос и 49,5 километра противопожарных разрывов. Проведен уход за минерализованными полосами на протяженности 165,9 тысячи километров и противопожарными разрывами на протяженности 3,1 тысячи километров.
Примечательно, что в прошлом году чаще всего возгорания в лесном фонде были обнаружены во время наземного патрулирования государственной лесной охраной. Таких случаев – 707, или более 66 процентов. С помощью дистанционного мониторинга, куда входит ведомственная система пожарно-наблюдательных вышек и мачт, средств видеонаблюдения, было выявлено почти 19 процентов возгораний, или 201 случай. Еще в 67 случаях, или в 6 процентах от общего количества ЧП, о пожарах сообщило население. Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям обнаружили огонь в 56 случаях – это 5 процентов возгораний. Во время авиационного мониторинга пламя увидели в 34 случаях – это свыше 3 процентов пожаров.
Фото: БЕЛТА
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В 2020 году в Беларуси произошло 1064 лесных пожара
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