В 2020 году в Беларуси открыто 1910 объектов бытового обслуживания. В том числе в райцентрах и в сельской местности – 813, еще восемь – в поселках городского типа. Такие данные привели в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Всего же, по данным Реестра бытовых услуг, на начало 2021 года в сфере занято свыше 38,2 тысячи организаций. Две трети из них – индивидуальные предприниматели. Услуги оказываются через 29,8 тысячи объектов. Больше всего различных мастерских и салонов в Минске. Здесь открыто почти 7,4 тысячи объектов. В лидерах и Брестская область, где функционирует более 4,4 тысячи объектов. Меньше всего – в Гродненской и Витебской областях: свыше 3,2 тысячи в каждой. При этом на селе бытовые услуги оказывают свыше 5,2 тысячи организаций более чем в 3,6 тысячи объектах.
В МАРТ обратили внимание на любопытный факт: бытовое обслуживание сегодня представлено 157 видами услуг.
– Наиболее широко в Беларуси представлены и востребованы у населения услуги парикмахерских – они оказываются в 18,5 процента от общего числа объектов бытового обслуживания. В топе также услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств – 14,6 процента объектов, услуги по производству, ремонту одежды и текстильных изделий бытового назначения – 8,5 процента, по ремонту и установке компьютеров, офисных и других машин и оборудования, предметов личного потребления и бытовых товаров – 7,8 процента объектов. Замыкают пятерку услуги по аренде и прокату – их оказывают в 6,9 процента объектов, – привели статистику в МАРТ.
Фото: БЕЛТА
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В 2020 году в Беларуси открыто более 1,9 тысячи объектов бытового обслуживания
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