В 2020 году Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр заработал на продаже декоративного посадочного материала 150 тысяч рублей. Это на 30 процентов больше, чем годом ранее. Такие данные озвучил директор центра Владислав Тетеренок.
Фото из архива БЕЛТА
– Несмотря на пандемию, спрос на наш посадочный материал декоративных растений вырос. Думаю, люди стали больше времени проводить дома, на своих дачах и участках и, пользуясь случаем, решили их облагородить, – поясняет Тетеренок.
По его словам, на руку сыграло и удобное расположение центра – возле оживленной автодороги в Брестском направлении. Кроме того, продукция отличается от конкурентов приятным для кошелька соотношением цены и качества.
– В основном мы сами производим посадочный материал. Есть, конечно, и импортные растения – для ассортимента, – обращает внимание директор. – В топе спроса традиционно туи. Набирают популярность жимолость и голубика.
В пресс-службе Минлесхоза отметили, что лесхозы предлагают населению, а также заинтересованным организациям жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-эксплуатационным службам и другим предприятиям саженцы декоративных деревьев и кустарников для озеленения. За последние три года реализация посадочного материала декоративных деревьев и кустарников превысила 2,1 млн штук.
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В 2020 году Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр заработал на продаже декоративного посадочного материала 150 тысяч рублей
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