В 2020 году Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр заработал на продаже декоративного посадочного материала 150 тысяч рублей

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БЕЛТА

, – поясняет Тетеренок.По его словам, на руку сыграло и удобное расположение центра – возле оживленной автодороги в Брестском направлении. Кроме того, продукция отличается от конкурентов приятным для кошелька соотношением цены и качества., – обращает внимание директор. –В пресс-службе Минлесхоза отметили, что лесхозы предлагают населению, а также заинтересованным организациям жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-эксплуатационным службам и другим предприятиям саженцы декоративных деревьев и кустарников для озеленения. За последние три года реализация посадочного материала декоративных деревьев и кустарников превысила 2,1 млн штук.