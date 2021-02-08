Минский тракторный завод в 2020 году нарастил экспорт продукции в дальнее зарубежье на 18,5%, передает БЕЛТА.
– Несмотря на пандемию коронавируса, завод хорошо сработал по продажам в дальнее зарубежье: экспорт вырос почти на 20%. Реализация продукции в Россию и другие страны СНГ чуть ниже запланированного, но в любом случае она близка к тому, что в принципе можно было получить в этой ситуации, – сообщил заместитель генерального директора ОАО "МТЗ" по маркетингу – маркетинг-директор Михаил Кадников.
В прошедшем году МТЗ поставил товар на 530 млн долларов. Главным импортером техники МТЗ осталась Россия. На втором месте Казахстан, на третьем – Украина. Всего товар экспортировался в 45 стран, в том числе в девять государств, которые в 2019 году продукцию не покупали (Бурунди, Великобритания, Гаити, Гватемала, Гвинея, Доминиканская Республика, Зимбабве, Индонезия, Испания).
На 1 января текущего года количество тракторов и машин на складах составило 3222 единицы, что на 12,4% меньше по сравнению с началом 2020 года. Складские запасы сократились благодаря увеличению продаж.
– Здесь важно понимать, что стандартное производство трактора в зависимости от модели, включающее заказ материалов и комплектующих, сборку, отгрузку, занимает от 40 рабочих дней. Для оперативного выполнения заказов необходимо иметь запас техники на складе, предвосхищая потребности покупателей, – добавил Михаил Кадников.
По итогам текущего года коэффициент запасов готовой продукции на складе не должен быть выше 1,45.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1167
В 2020 году МТЗ увеличил экспорт продукции в дальнее зарубежье на 18,5%
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter