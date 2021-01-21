Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в прошлом году детские библиотеки Минска посетило около 120 тысяч детей и подростков, рассказала директор государственного учреждения «Центральная система детских библиотек Минска» Татьяна Швед во время пресс-конференции «Популяризация чтения среди детей и подростков в Республике Беларусь»:
– Нават у эпідэмію людзям патрэбныя кнігі. Дзеці прыходзілі ў бібліятэку значна радзей, але бралі вельмі шмат літаратуры, каб было чым заняцца падчас самаізаляцыі.
Каждый день детские библиотеки, которых в Минске всего 18, посещало около 3200 человек. Татьяна Алексеевна отмечает, что 75 процентов из них – дети до 15 лет:
– Гэта нас вельмі здзівіла і парадавала.
Во время проведения XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки, проведение которой планируется в феврале, в каждой библиотеке будет оформлена централизованная выставка. На ней читатели смогут открыть для себя новые детские книги, изданные в Беларуси в 2020 году, рассказывает Татьяна Швед:
– Таксама на базе нашай дзіцячай бібліятэкі пройдзе круглы стол «Згадваем традыцыі і ідзем у будучыню».
Фото: БЕЛТА
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В 2020 году детские библиотеки Минска посетило около 120 тысяч человек
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