В 2019 году белорусы получили платные бытовые услуги более чем на 1,089 млрд рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции в пресс-центре Дома прессы рассказала начальник управления социальной сферы и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Алеся Абраменко.

Любопытный факт: в сферу бытового обслуживания входит 157 видов услуг. Их, по данным на начало 2020 года бытовые услуги в стране оказывают свыше 37,3 тысяч субъектов более чем в 29,5 тысяче объектов. При этом выездную форму обслуживания – без наличия стационарного объекта – осуществляют 14,5 тысяч организаций, или 39 процентов от общего числа зарегистрированных в Реестре бытовых услуг субъектов. К слову, две трети организаций – это индивидуальные предприниматели, еще треть – юрлица.

– Наиболее востребованные бытовые услуги – парикмахерские, по техобслуживанию и ремонту транспорта, по производству и ремонту одежды и текстильных изделий, по ремонту и установке компьютеров, по аренде и прокату, – перечислила топ-пять Абраменко.