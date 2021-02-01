В 2018–2020 годах с помощью волонтеров в лесном фонде убрали более 27 тысяч кубометров мусора. Об этом sb.by рассказали в Минлесхозе.
– Помимо посадки леса, волонтеры помогают наводить порядок – во время акций «Неделя леса» и «Чистый лес». С их помощью в лесном фонде в последние три года убрано более 27 тысяч кубометров мусора и захламленности. В порядок привели лесные массивы вдоль придорожных полос, благоустроены места вблизи мемориальных комплексов, памятных знаков и др., – отметила пресс-секретарь ведомства Анастасия Докучаева.
Для организации системной работы по наведению порядка в лесах ежегодно утверждается соответствующий комплекс работ. Первоочередное внимание – полосам леса вдоль автодорог, вблизи знаковых объектов, населенных пунктов, мест отдыха, остановок.
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В 2018–2020 годах с помощью волонтеров в лесном фонде убрали более 27 тысяч кубов мусора
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Фото: САЗОНОВ Андрей