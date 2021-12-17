В 2-й клинической больнице Минска установили новый кислородный газификатор

В клинике уже имеется аналогичное оборудование в три тонны. Новинка объемом две тонны стала ему дополнением. Она увеличит мощности клиники и позволит одновременно снабжать кислородом большее количество людей. В такой поддержке нуждаются пациенты реанимаций, пульмонологических отделений и больные коронавирусом в тяжелой форме. Аналогичные современные газификаторы используются в ведущих клиниках страны. Работают без сбоев.





Оборудование смонтировали и запустили в кратчайшие сроки. Для врачей это большое подспорье, ведь теперь, даже в случае экстренной ситуации, можно не волноваться: мощностей хватит, чтобы обеспечить кислородом всех нуждающихся.

- Газификатор хранит и преобразует жидкий кислород в газообразный, подает его в корпуса больницы под регулируемым давлением, что поддерживает состояние тяжелых больных. Объема нового прибора нам хватит более чем на сутки. За это время уйдет 1600 литров. На пике заболеваемости ковидом нам требовалось до 6,5 тонн кислорода на 24 часа, потому заправлять оборудование за это время были вынуждены 2-3 раза. Теперь будет работать проще, - рассказал главный врач больницы Сергей Прусевич.





Закуплен новый газификатор на средства, выделенные Мингорисполкомом. Подобные приборы также установят в БСМП, городской инфекционной, 6-й и 10-й больницах Минска.

- Прямо сейчас аналогичная работа идет в БСМП. Там устанавливается оборудование мощностью 5 тонн. В выходные прибор подключат в «десятке» и инфекционной клинике столицы. А в ближайшей перспективе в каждой больнице для газификаторов сделают ограждения и навесы, - рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Татьяна Соломонова.





Медики 2-й больницы рады техническому пополнению. Здесь также есть дополнительный резерв для спасения пациентов. Это кислородные баллоны, которые хранятся на специальной станции этой клиники.

Модернизация газоснабжения клиник продолжится и в будущем. В следующем году запланировано дооборудовать еще 6 учреждений. В их числе роддом № 2, гинекологическая, 4-я детская и другие столичные больницы.