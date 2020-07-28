В 16 районах Беларуси нельзя ходить в лес, еще в 14 действуют ограничения на посещение

В частности, запрет затронул Лидский, Вороновский, Щучинский, Барановичский, Ивацевичский, Березовский, Калинковичский, Жлобинский, Речицкий, Лоевский, Буда-Кошелевский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, Кормянский и Чечерский районы. Ограничения (нельзя в лес заезжать на транспорте, разжигать костры и вести нелесохозяйственные работы) коснулись еще некоторых районов. Речь идет о Столбцовском, Вилейском, Молодечненском, Сморгонском, Ошмянском, Гродненском, Берестовицком, Мостовском, Дятловском, Слонимском, Зельвенском, Волковысском, Свислочском и Брагинском районах.В пресс-службе Минлесхоза напомнили, что за нарушение запрета грозит предупреждение или штраф до 25 базовых величин. Тем не менее 488 человек ослушались, еще 19 разводили костры, несмотря на опасность. А это уже чревато штрафом до 12 базовых.В системе Минлесхоза для раннего обнаружения и своевременного тушения лесных пожаров в структуре отрасли имеется 661 единица пожарно-наблюдательных вышек и мачт, 623 единицы из которых оборудованы системами видеонаблюдения. Кроме того, в лесах обустроено 65,5 тысячи километров минерализованных полос, 24,7 километра новых противопожарных разрывов. Проведен уход за 94 тысячами километров минерализованных полос и противопожарных разрывов, отремонтировано свыше тысячи километров дорог противопожарного назначения. В лесу и рядом с ним установлено почти 3,5 тысячи противопожарных аншлагов, плакатов и других информационных знаков на противопожарную и природоохранную тематику. При этом специалисты лесного хозяйства лично рассказали почти полсотне тысяч человек о правилах поведения в лесу в жаркий период. Это не считая размещения информации в СМИ.