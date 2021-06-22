Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали в 150 км к северо-западу от административной границы китайской столицы, информирует ТАСС.
Согласно данным Китайского сейсмологического центра, подземные толчки зафиксировали в 11:14 по местному времени в уезде Чжанбэй провинции Хэбэй. Очаг на глубине 10 км располагался в 50 км к северо-западу от населенного пункта Чжанцзякоу, где проживает примерно 4,4 млн человек. Отмечается, что информации о пострадавших и разрушениях не было.
В феврале следующего года Чжанцзякоу вместе с Пекином будет принимать XXIV зимние Олимпийские игры.
Фото: pixabay.com
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В 150 км от Пекина зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9
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