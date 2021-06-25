В 113 районах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов

Запреты и ограничения существуют почти на всей территории страны. В настоящий момент посещать леса можно лишь в Браславском районе Витебской области, Мядельском, Копыльском и Логойском районах Минской области, а также Гродненском районе.До этого в Минлесхозе заявляли, что в республике наблюдается сложная пожароопасная обстановка в лесном фонде.– добавили в пресс-службе министерства.Отметим, что на сайте Министерства лесного хозяйства находится интерактивная карта с изображенными на ней районами, на территории которых временно запрещено посещение леса.