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  2. В 113 районах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов

В 113 районах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов

Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства.


Запреты и ограничения существуют почти на всей территории страны. В настоящий момент посещать леса можно лишь в Браславском районе Витебской области, Мядельском, Копыльском и Логойском районах Минской области, а также Гродненском районе.

До этого в Минлесхозе заявляли, что в республике наблюдается сложная пожароопасная обстановка в лесном фонде.

– В условиях аномальной жары призываем граждан временно отказаться от посещения лесов, – добавили в пресс-службе министерства.

Отметим, что на сайте Министерства лесного хозяйства находится интерактивная карта с изображенными на ней районами, на территории которых временно запрещено посещение леса.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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