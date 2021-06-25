Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства.
Запреты и ограничения существуют почти на всей территории страны. В настоящий момент посещать леса можно лишь в Браславском районе Витебской области, Мядельском, Копыльском и Логойском районах Минской области, а также Гродненском районе.
До этого в Минлесхозе заявляли, что в республике наблюдается сложная пожароопасная обстановка в лесном фонде.
– В условиях аномальной жары призываем граждан временно отказаться от посещения лесов, – добавили в пресс-службе министерства.
Отметим, что на сайте Министерства лесного хозяйства находится интерактивная карта с изображенными на ней районами, на территории которых временно запрещено посещение леса.
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В 113 районах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов
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