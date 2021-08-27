В 100 школах Минска с 1 сентября внедрят систему "Умный буфет"

Об этом рассказала директор Комбината школьного питания Надежда Лукашевич, которая презентовала систему на городском форуме педагогических работников.–уточнила Надежда Лукашевич.Сейчас за горячее питание можно рассчитаться безналичным способом. А теперь к этому счету будет добавлена плата за покупки в буфете. То есть пополнять родителям надо по-прежнему один счет. Для использования системы у школьника должен быть собственный QR-код. Его можно нанести на ученическую бейдж-карту или брелок, на котором также обязательно должна быть фотография ребенка. Можно показать изображение кода и на своем телефоне.Так, ID-карта учащегося, если на нее нанести QR-код, может выполнять двойную функцию.С 1 сентября система будет внедрена в ста школах (по 10–12 в каждом районе столицы). Это в основном крупные учебные заведения и те, что расположены вблизи новостроек. А к 1 сентября следующего года "Умный буфет" появится во всех столичных школах.