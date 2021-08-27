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  2. В 100 школах Минска с 1 сентября внедрят систему "Умный буфет"

В 100 школах Минска с 1 сентября внедрят систему "Умный буфет"

С 1 сентября 2021 года в ста школах Минска будет внедрена система "Умный буфет". Ребята смогут рассчитаться в буфете с помощью ученической карты, информирует БЕЛТА.


Об этом рассказала директор Комбината школьного питания Надежда Лукашевич, которая презентовала систему на городском форуме педагогических работников.

– Это пилотный проект, мы тестировали его в прошлом учебном году в Партизанском районе. Благодаря ему удастся сократить наличные платежи, увеличить скорость обслуживания во время перемены, –уточнила Надежда Лукашевич.

Сейчас за горячее питание можно рассчитаться безналичным способом. А теперь к этому счету будет добавлена плата за покупки в буфете.  То есть пополнять родителям надо по-прежнему один счет. Для использования системы у школьника должен быть собственный QR-код. Его можно нанести на ученическую бейдж-карту или брелок, на котором также обязательно должна быть фотография ребенка. Можно показать изображение кода и на своем телефоне. 

Так, ID-карта учащегося, если на нее нанести QR-код, может выполнять двойную функцию.

С 1 сентября система будет внедрена в ста школах (по 10–12 в каждом районе столицы). Это в основном крупные учебные заведения и те, что расположены вблизи новостроек. А к 1 сентября следующего года "Умный буфет" появится во всех столичных школах.  
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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