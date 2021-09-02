Узнали, сколько стоит один день питания в детском саду. Сумма вас удивит

Сегодня в Национальном пресс-центре проходит пресс-конференция об организации питания в садах и школах. Елена Богуш, заведующая ясли-садом №122 Минска, рассказала, сколько стоит питание в саду.

– Один день питания стоит 4,30 рубля. В него входит завтрак, обед, полдник и ужин. Любая хозяйка сейчас может посчитать и удивиться, какая это маленькая сумма. Кроме того, существуют льготы: многодетные семьи оплачивают только 50 процентов от этой суммы, а дети-инвалиды имеют стопроцентную льготу.

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