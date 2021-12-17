Не можете решить, в чем будете блистать на Новый год? Почитайте советы профессионального стилиста

Как встретишь новый год, так его и проведешь. Новогодний наряд должен дарить прекрасное настроение вам и вашим близким, ведь это заряд позитива на весь год. Согласна с этим утверждением и практикующий персональный стилист Хоботилова Оксана. Как же подобрать идеальный вариант? Специально для sb.by Оксана поделилась профессиональными советами.

фото pixabay.com

Обратимся к восточному календарю. Символом нового 2022 года становится Черный Водяной Тигр. Это свободолюбивое и властное животное. Поэтому яркие, эффектные наряды! Все стеснения в сторону – покажите свою индивидуальность!

Хоботилова Оксана

ФОТО ИЛ ЛИЧНОГО АРХИВА

Тенденции новогоднего образа уходят своими корнями в застоявшуюся пандемию и делятся на два направления:

Наряды для тех, кто устал от обыденности, запретов, блеклости квартирных стен. Новый год – это выход из зоны комфорта. Максимум блеска, разрезов, бархата, объемов, пайетки, мини, высокие каблуки. Вариант для тех, кто не хочет вылезать из своего уютного, комфортного состояния. Это широкие брюки, спокойные, обволакивающие ткани. В дальнейшем такие комплекты можно легко вписать и в базовый гардероб.

Цвет наряда уже продиктован символом года: все оттенки синего, бирюза, черный, много блеска. Советую обратить внимание на следующие модели.

Платья-комбинации. Посмотрите платье с открытой спиной или из пайеток.

Если вы стесняетесь открытых рук, рекомендую использовать второй слой. Это придаст изысканности и элитарности образу. Такой вариант – идеальный комплект для корпоративного праздника.

В качестве второго слоя может выступить жакет в пайетках, прозрачная туника, рубашка из органзы или бархатное кимоно.

Привлекайте внимание к красивым зонам декольте, шеи, плеч или талии с помощью всевозможных вырезов и асимметрии.

Вариант, который легко впишется в повседневный гардероб, – это. Бархатные мюли или блестящие туфли на шпильке, плюс серьги-люстры, актуальные в этом сезоне, составят идеальный праздничный комплект.

Диско, гламурный рок – подходящая тема для девушек, желающих блистать. Оторвитесь по полной и используйте девиз веселых вечеринок: «Блеска много не бывает».

Для любительниц театральности и драмы подойдут атласные костюмы, платья миди или в пол. Обратите внимание на глубокие и сочные цвета. Градус театральности помогут увеличить босоножки с декоративными элементами, широкий пояс со стразами.







Брючный костюм – идеальный вариант на все времена. Советую присмотреться к атласным и бархатным. Дополните эффектной обувью и аксессуарами. Это могут быть туфли-мюли со стразами или с анималистическим принтом и длинные серьги "пауки".







Отдельно хочу остановиться на тренде сезона – твиде. В вечернем или коктейльном платье из твида вы будете выглядеть, безусловно, элегантно и необычно. Подберите шикарную обувь в тон платью и фурнитуре.

Выбор новогодних нарядов широкий. Все зависит от ваших желаний.

При создании материала использованы фотографии с сайтов: zara.com,solo-u.ru, loverepublic.ru, 12storeez.com, mono-stil.ru, 2moodstore.com, youstore.one, stradivarius.com, lime-shop.ru, shop.mango.com, wildberries.ru, uterque.com, wandbstore.ru.