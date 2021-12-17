Не можете решить, в чем будете блистать на Новый год? Почитайте советы профессионального стилиста

Как встретишь новый год, так его и проведешь. Новогодний наряд должен дарить прекрасное настроение вам и вашим близким, ведь это заряд позитива на весь год. Согласна с этим утверждением и практикующий персональный стилист Хоботилова Оксана. Как же подобрать идеальный вариант? Специально для sb.by Оксана поделилась профессиональными советами.
Обратимся к восточному календарю. Символом нового 2022 года становится Черный Водяной Тигр. Это свободолюбивое и властное животное. Поэтому яркие, эффектные наряды! Все стеснения в сторону – покажите свою индивидуальность!
Тенденции новогоднего образа уходят своими корнями в застоявшуюся пандемию и делятся на два направления:
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Наряды для тех, кто устал от обыденности, запретов, блеклости квартирных стен. Новый год – это выход из зоны комфорта. Максимум блеска, разрезов, бархата, объемов, пайетки, мини, высокие каблуки.
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Вариант для тех, кто не хочет вылезать из своего уютного, комфортного состояния. Это широкие брюки, спокойные, обволакивающие ткани. В дальнейшем такие комплекты можно легко вписать и в базовый гардероб.
Цвет наряда уже продиктован символом года: все оттенки синего, бирюза, черный, много блеска. Советую обратить внимание на следующие модели.
Платья-комбинации. Посмотрите платье с открытой спиной или из пайеток.
Если вы стесняетесь открытых рук, рекомендую использовать второй слой. Это придаст изысканности и элитарности образу. Такой вариант – идеальный комплект для корпоративного праздника.
В качестве второго слоя может выступить жакет в пайетках, прозрачная туника, рубашка из органзы или бархатное кимоно.
Привлекайте внимание к красивым зонам декольте, шеи, плеч или талии с помощью всевозможных вырезов и асимметрии.
Диско, гламурный рок – подходящая тема для девушек, желающих блистать. Оторвитесь по полной и используйте девиз веселых вечеринок: «Блеска много не бывает».
Для любительниц театральности и драмы подойдут атласные костюмы, платья миди или в пол. Обратите внимание на глубокие и сочные цвета. Градус театральности помогут увеличить босоножки с декоративными элементами, широкий пояс со стразами.
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Брючный костюм – идеальный вариант на все времена. Советую присмотреться к атласным и бархатным. Дополните эффектной обувью и аксессуарами. Это могут быть туфли-мюли со стразами или с анималистическим принтом и длинные серьги "пауки".
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Отдельно хочу остановиться на тренде сезона – твиде. В вечернем или коктейльном платье из твида вы будете выглядеть, безусловно, элегантно и необычно. Подберите шикарную обувь в тон платью и фурнитуре.
Выбор новогодних нарядов широкий. Все зависит от ваших желаний.Прекрасного Нового года и будьте стильными!
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