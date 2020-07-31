Уже почти на половине всех мировых туристических направлений ослабили ограничения из-за пандемии

87 стран мира уже ослабили ограничения, введенные из-за пандемии нового коронавируса. Это 40% всех международных туристических направлений.





В середине июня этот показатель составлял 22%, а в мае только 3%, сообщили во Всемирной туристской организации ООН. Все запреты сняли пока только четыре государства, передают vesti.

Ранее сообщалось, что число выезжающих за рубеж туристов в мае упало на 98% к аналогичному прошлогоднему уровню. За январь – май падение составило 56%, а потери сектора достигли 320 млрд долларов, что втрое больше кризисного 2009 года.

Фото: pixabay