Уже на пороге: в конце осени удача постучится в двери трех знаков зодиака

Конец осени сложится весьма неплохо для всех знаков зодиака. Но кому-то будет везти особенно. Рожденных под некоторыми зодиакальными созвездиями в этот период судьба определила в любимчики. К кому же удача постучится в двери уже в конце этого месяца? Ищите себя в списке везунчиков!

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