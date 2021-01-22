Уже многие оппоненты изъявили желание участвовать в ВНС – Дзермант

– Наблюдались довольно резкие попытки, но они оказались безуспешными. Сейчас уже многие оппоненты изъявили желание участвовать, – подчеркнул специалист.





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– На форуме важно затронуть вопрос роста инвестиций. Я уверен, если грамотно распределять инвестиционный пакет, мы можем подняться на новый уровень. Важно присутствие и внутренних инвестиций – они должны работать на государство. Отмечу, что растут новые экономики в Китае, Индии, Турции. И если мы будем учитывать мировые изменения, сможем выстроить четкую и устойчивую экономику, – поделился мнением эксперт.





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Во вторник Алексей Дзермант принял участие в презентации Основных положений Программы социально-экономического развития Беларуси на пятилетку. Многие вещи его впечатлили.













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