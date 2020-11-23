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Узел, петелька, бант: стилист показала способы красиво завязать пояс пальто

Один из наиболее популярных фасонов пальто идет в комплекте с поясом. Выглядит это красиво, но на деле оказывается, что завязать пояс аккуратно – то еще искусство. Как сделать это элегантно и просто, в своем Instagram показала стилист Анастасия Михайлова.


Способ 1. Аккуратный узел

Завязываем пояс так, чтобы его кончики располагались вертикально. Верхний подгибаем, придерживая пальцем, и продеваем через образовавшуюся петельку нижний. Затягиваем кончики, расправляем верхнюю часть – узелок готов.

Способ 2. Петелька набок

Первые шаги такие же, как в предыдущем пункте: завязываем пояс с кончиками вертикально, подгибаем верхний. После петельку оборачиваем нижним окончанием пояса и продеваем его через основание получившегося узла.

Способ 3. Элегантный бант

Для того, чтобы завязать пояс таким образом, нужно сделать две петельки (так же, как описывается в первых двух способах). Разница в том, что оборачивать такие петли вокруг не нужно. Вместо этого кончик пояса, который оказался нижним, протягиваем между петельками снизу вверх – так он закрепит середину банта.
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