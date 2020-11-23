Узел, петелька, бант: стилист показала способы красиво завязать пояс пальто

Способ 1. Аккуратный узел

Способ 2. Петелька набок

Способ 3. Элегантный бант

Завязываем пояс так, чтобы его кончики располагались вертикально. Верхний подгибаем, придерживая пальцем, и продеваем через образовавшуюся петельку нижний. Затягиваем кончики, расправляем верхнюю часть – узелок готов.Первые шаги такие же, как в предыдущем пункте: завязываем пояс с кончиками вертикально, подгибаем верхний. После петельку оборачиваем нижним окончанием пояса и продеваем его через основание получившегося узла.Для того, чтобы завязать пояс таким образом, нужно сделать две петельки (так же, как описывается в первых двух способах). Разница в том, что оборачивать такие петли вокруг не нужно. Вместо этого кончик пояса, который оказался нижним, протягиваем между петельками снизу вверх – так он закрепит середину банта.