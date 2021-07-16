Узбекистан, США, Афганистан и Пакистан договорились о формате консультаций по Афганистану

, – заявил он на международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".По словам Кабулжанова, данная четырехсторонняя дипломатическая платформа, принятая сторонами накануне –15 июля 2021 года – в Ташкенте, также направлена на расширение региональной взаимосвязанности., – подчеркивается в озвученном Кабулжановым заявлении. –Стороны договорились встретиться в ближайшие месяцы для определения условий этого сотрудничества при взаимном консенсусе.