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Узбекистан, США, Афганистан и Пакистан договорились о формате консультаций по Афганистану

Узбекистан, США, Афганистан и Пакистан договорились о создании новой четырехсторонней площадки консультаций для поддержки мирного процесса в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Узбекистана Юсупа Кабулжанова. 


– Заявление гласит об объявлении четырехстороннего формата  – США, Узбекистан, Афганистан, Пакистан  – для поддержки афганского мирного процесса и постконфликтного урегулирования, – заявил он на международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

По словам Кабулжанова, данная четырехсторонняя дипломатическая платформа, принятая сторонами накануне –15 июля 2021 года – в Ташкенте, также направлена на расширение региональной взаимосвязанности.

– Стороны считают, что долгосрочный мир и стабильность в Афганистане имеют решающее значение для региональной взаимосвязанности и выражают единое мнение, что мир и региональные связи взаимно усиливают друг друга, – подчеркивается в озвученном Кабулжановым заявлении. – Признавая историческую возможность дальнейшего развития эффективных международных торговых маршрутов, стороны надеются сотрудничать для расширения торговли, создания транзитных маршрутов и укрепления деловых связей.

Стороны договорились встретиться в ближайшие месяцы для определения условий этого сотрудничества при взаимном консенсусе.
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Фото: РЕЙТЕР
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