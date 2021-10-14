Узбекистан предлагает разработать совместную программу сотрудничества по укреплению продовольственной безопасности в ЕАЭС

Об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое сегодня проходит в онлайн-формате. Напомним, Узбекистан является государством-наблюдателем при ЕАЭС. Лидер страны обратил внимание:



- Непростая экономическая ситуация в мире требует от нас укрепления взаимодействия, а также использованию новых неординарных подходов в реагировании на современные вызовы.



Шавкат Мирзиёев обозначил приоритетные задачи по расширению взаимодействия и сотрудничества. В частности, он заметил, что важно активизировать усилия по дальнейшему наращиванию торгово- экономических связей:



- Предлагаем разработать совместно с ЕЭК дорожную карту по увеличению взаимной торговли, включающей меры по устранению имеющихся барьеров, гармонизации технических регламентов и стандартов, цифровизации таможенных процедур.



Кроме того, Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества в создании межрегиональных цепочек добавленной стоимости за счет углубления промышленной кооперации. Особую актуальность представляет вопрос обеспечения продовольственной безопасности.



- В условиях пандемии важен поиск новых точек взаимодействия в этой сфере на основе конкурентных преимуществ наших стран. Речь идет о консолидации усилий в целях более эффективного использования человеческих, земельных, водных и финансовых ресурсов, а также научных и технологических достижений. В этой связи предлагаем разработать совместную программу сотрудничества по укреплению продовольственной безопасности на евразийском пространстве, - заявил Президент Узбекистана.



Он также добавил, что ускоренная цифровая трансформация, в том числе расширение электронной торговли, становится ключевым драйвером современного развития.