Uzari: «Не хочу потерять то, что мы имеем»

Популярный певец, представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2015» поделился мнением с SB.BY:

– Культура, на мой взгляд, несет образовательный, информационный и в то же время развлекательный посыл. Я много сотрудничал с рядом телеканалов и радиостанций, за это им большая благодарность. Люди, которые меня там окружали, всегда были доброжелательны, всегда хотели помочь и поддержать. Конечно, всегда есть, что менять, но я люблю свою страну. И я не хочу потерять то, что мы имеем: то, что достигалось годами, и то, что нужно сохранять.

