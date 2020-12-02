Таким образом действующий глава США Дональд Трамп подтвердил намерения, о которых раньше писали крупнейшие американские СМИ, передает РИА Новости.
Выступая перед членами Национального комитета Республиканской партии, глава государства заявил: «Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся сделать еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года».
СМИ уже давно прогнозировали такую возможность, хотя Трамп до последнего отказывается признавать поражение на президентских выборах. Впрочем, он уже сказал, что уйдет с поста, если выборщики проголосуют за Байдена. Согласно данным крупнейших медиа, так и будет: предположительно, демократ уже заручился поддержкой более 270 выборщиков. Столько нужно, чтобы одержать победу. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
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«Увидимся через четыре года». Трамп намекнул на выдвижение в президенты в 2024-м
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