«Увидимся через четыре года». Трамп намекнул на выдвижение в президенты в 2024-м

Выступая перед членами Национального комитета Республиканской партии, глава государства заявил:СМИ уже давно прогнозировали такую возможность, хотя Трамп до последнего отказывается признавать поражение на президентских выборах. Впрочем, он уже сказал, что уйдет с поста, если выборщики проголосуют за Байдена. Согласно данным крупнейших медиа, так и будет: предположительно, демократ уже заручился поддержкой более 270 выборщиков. Столько нужно, чтобы одержать победу. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.