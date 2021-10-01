«Увидим и 1300 долларов». Аналитик спрогнозировал продолжение роста цены на газ в Европе

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Игорь Юшков заявил телеканалу РБК, что цена на газ в Европе может вырасти и до $1300 за тысячу кубометров.
Анализируя скачок роста цен на газ в Европе, специалист 30 сентября вынес вердикт: «Если [уровень в] $1000 и $1100 [за тысячу кубометров цены уже] пробили, то вполне возможно, что мы дальше увидим и $1200, и $1300. Особенно если в Европе вдруг настанут ранние холода».
1 октября стало известно, что частично прогноз аналитика сбылся: ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов впервые достиг $1199,44 за тысячу кубометров. Это новый рекорд в истории стоимости европейского газа.
По словам Игоря Юшкова, европейцев также «пугает то, что Китай продолжает наращивать потребление газа и засасывает в себя все его излишки». К слову, СМИ Поднебесной сообщали, что с 1 октября Россия увеличит поставки электроэнергии в страну в три раза.
Подробности о происходящем на европейском газовом рынке читайте в нашем материале по ссылке.