Увидеть посадку самолетов на трассу М1 можно в прямом эфире

На дорожное полотно дороги Минск – Брест приземлятся МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39.

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Увидеть посадку самолетов на трассу М1 можно на сайте sb.by и в наших соцсетях в полдень.

Приземление крылатых машин на аэродромный участок дороги (АУД) пройдет в рамках оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО. На дорогу Минск – Брест приземлятся МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39.

Затем самолеты вновь поднимутся в воздух, чтобы отработать условное нанесение авиационного удара по наземным целям на полигоне Ружаны.