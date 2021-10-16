УВД Миноблисполкома: найденный под Логойском контрафактный алкоголь смертельно опасен

В пресс-службе УВД Миноблисполкома рассказали подробности происшествия, которое произошло на прошлой неделе, 9 октября в г.п. Плещеницы Логойского района.
- 53-летний мужчина и его 50-летняя жена употребили контрафактный алкоголь, приобретенный у малознакомых лиц. После чего с отравлением были доставлены в больницу, где на следующий день скончались. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Оперативники установили лиц, причастных к продаже спиртного, содержащего в своем составе метиловый спирт. Задержанные признались, что узнав о смерти супругов после употребления коньячного спирта, испугались и выкинули остатки алкоголя.
Прибыв на место, указанное подозреваемыми, правоохранители нашли только коробку. Спиртное в канистрах уже кто-то забрал.
В связи с этим, милиция просит граждан, нашедших возле Логойска четыре непрозрачных канистры по 5 литров со спиртосодержащей жидкостью темно-коричневого цвета, передать их в Логойский РОВД или любое другое подразделение милиции. Также правоохранители напоминают не приобретать контрафактный алкоголь у сторонних лиц – его употребление может привести к смерти.
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