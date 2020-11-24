Беларусь и Казахстан рассматривают возможность проведения выездной сельскохозяйственной выставки "Белагро" в Казахстане. Об этом сообщил посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин на онлайн-заседании белорусско-казахстанского делового совета, пишет БЕЛТА.
По мнению дипломата, одним из важных вопросов развития отношений между двумя странами является проведение выставок. В каком формате они будут проходить, по его словам, зависит от эпидемиологической ситуации в Беларуси и Казахстане.
"Но, на мой взгляд, эту тему со счетов сбрасывать нельзя. И, насколько я знаю, есть предложение (и посольство Беларуси в Казахстане всячески его поддерживает) о том, чтобы по возможности провести в следующем году выездную сельскохозяйственную выставку "Белагро" в Казахстане", – рассказал посол.
Павел Утюпин обратился к участникам заседания делового совета с просьбой всячески поддержать эту инициативу.
Фото: архив БЕЛТА
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Утюпин: рассматривается возможность проведения выставки "Белагро" в Казахстане
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