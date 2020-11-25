Утверждены Правила профессиональной этики судебного эксперта

Фото: архив

БЕЛТА

Основой для Правил являются законодательство, критерии нравственности, традиции судебно-экспертной деятельности, общепринятые нормы этики и морали. Они содержат общие нормы профессиональной этики с учетом специфики судебно-экспертной деятельности.Правила регулируют отношения судебного эксперта с гражданами, коллегами, представителями госорганов и иных организаций. Документом установлены принципы, которыми должен руководствоваться судебный эксперт в своей профессиональной деятельности, – независимости, объективности и беспристрастности, порядочности, профессиональной компетентности, безупречного поведения, конфиденциальности.Если вопросы профессиональной этики не урегулированы законодательством в сфере судебно-экспертной деятельности или данными Правилами, судебный эксперт должен соблюдать сложившиеся профессиональные традиции, соответствующие общим принципам нравственности в обществе.Постановление ГКСЭ от 17 апреля 2014 года № 3 "Об утверждении Правил профессиональной этики лиц, осуществляющих судебно-экспертную деятельность" признается утратившим силу.Правовой акт №12 вступает в силу с 1 января следующего года.