Утверждены основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2022 год. Об этом сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина по итогам прошедшего сегодня заседания Совета ЕЭК.
– В приоритете будут развитие диалога с СНГ, выстраивание системного диалога с Европейским союзом, ШОС, АСЕАН, форумом «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), ключевыми региональными экономическими объединениями и крупнейшими национальными экономиками Евразии как основы для реализации идеи Большого Евразийского партнерства.
Также большое внимание будет уделено обмену опытом в сфере зеленой экономики.
– Продолжится работа по мировому и региональному позиционированию союза.
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