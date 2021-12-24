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Утверждены основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2022 год

Утверждены основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2022 год. Об этом сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина по итогам прошедшего сегодня заседания Совета ЕЭК.


– В приоритете будут развитие диалога с СНГ, выстраивание системного диалога с Европейским союзом, ШОС, АСЕАН, форумом «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), ключевыми региональными экономическими объединениями и крупнейшими национальными экономиками Евразии как основы для реализации идеи Большого Евразийского партнерства.

Также большое внимание будет уделено обмену опытом в сфере зеленой экономики.

– Продолжится работа по мировому и региональному позиционированию союза.

Фото: архив БЕЛТА
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