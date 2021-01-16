Утверждена Программа увеличения электропотребления для нужд отопления и горячего водоснабжения на 2021–2025 годы. Об этом sb.by рассказали в пресс-службе Минэнерго.
– Реализация программы повысит доступность использования электрической энергии для целей отопления и горячего водоснабжения как в существующем жилищном фонде, так и при строительстве нового электрифицированного жилья.
К слову, планируется, что уже к концу пятилетки электропотребление для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления суммарно увеличится до 900 млн кВт∙ч.
Программа включает мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей и подстанций всех классов напряжения, а также комплекс мер по совершенствованию нормативной правовой базы для расширения использования электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, включая возможность привлечения средств граждан на работы по реконструкции линий электропередач.
Фото: БЕЛТА
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Утверждена Программа увеличения электропотребления для нужд отопления и горячего водоснабжения на 2021–2025 годы
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