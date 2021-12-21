Утверждена инструкция об использовании семейного капитала на товары для инвалидов

Отмечается, что инструкцией определен перечень документов на приобретение товаров, которые представляют граждане в филиал ОАО «АСБ Беларусбанк»; форма заявления об использовании средств семейного капитала на их приобретение; порядок перечисления денежных средств на приобретение товаров; случаи, при которых неиспользованные средства, перечисленные ОАО «АСБ Беларусбанк», подлежат возврату; сроки возврата неиспользованных средств.Как уточнили в министерстве, постановление № 87 принято в развитие Указа Президента № 389 «Об использовании семейного капитала», который вступает в силу с 1 января следующего года. С этого же дня в силу вступит и постановление № 87.Указом № 389 вводится новое направление использования средств семейного капитала – приобретение членами семьи либо для тех из них, которые являются инвалидами, детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, с нарушениями органов зрения, опорно-двигательного аппарата, товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции в общество. Перечень таких товаров установлен в приложении к данному указу.