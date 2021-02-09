Государственная программа "Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятельность" на 2021–2025 годы утверждена постановлением Совета Министров от 29 января 2021 года № 55. Об этом информирует Национальный правовой интернет-портал.
Программа ориентирована на развитие системы геодезического и картографического обеспечения Беларуси, оценочной деятельности, имущественных отношений и на эффективность использования земельных ресурсов и государственного имущества.
– В Беларуси осуществляется цифровая трансформация геодезии и картографии и связанных с ними отраслей экономики – потребителей пространственных данных. Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение – базовый элемент экономического развития, поддержания обороноспособности и безопасности страны, эффективного государственного управления, – отмечается в документе.
В рамках программы будут реализованы задачи по развитию геодезии и картографии, системы дистанционного зондирования Земли, землеустройства, кадастровой оценки, государственного земельного кадастра, оценочной деятельности, системы имущественных отношений.
Определены также меры правового регулирования реализации программы. Предусмотрены изменения и для некоторых документов, касающихся государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, геодезической и картографической деятельности и др.
Помимо этого, предусмотрена разработка проектов указов о порядке получения данных дистанционного зондирования Земли, о кадастровой оценке объектов недвижимого имущества, об отчуждении жилых домов и совершенствовании работы с пустующими и ветхими домами и др.
Финансирование программы составит BYN 232 194 431.
Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
291
Утверждена госпрограмма о земельно-имущественных отношениях и геодезической деятельности
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter