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Утверждена госпрограмма "Культура Беларуси" до 2025 года

Государственная программа "Культура Беларуси" на 2021–2025 годы утверждена постановлением Совета Министров от 29 января 2021 года № 53. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.


На реализацию госпрограммы потребуется BYN 4 млрд. Документ принят в целях создания условий для эффективного функционирования сети организаций культуры и активного вовлечения белорусов в культурную жизнь страны.

Госпрограмма состоит из пяти частей: "Культурное наследие", "Искусство и творчество", "Функционирование и инфраструктура сферы культуры", "Белорусы в мире", "Архивы Беларуси".

Запланировано проведение фестивалей, конкурсов, форумов, выставок, пленэров, праздников и других культурных мероприятий, создание и обновление театральных постановок, концертных программ, цирковых представлений, проведение гастролей, организация и проведение культурных программ международных форумов, выставок, ярмарок.

В плане обозначили и реставрацию Национального художественного музея, реконструкцию и реставрацию памятников архитектуры – костела Божьего Тела в Несвиже, Спасо-Преображенской церкви в Полоцке, дворца в Коссовском дворцово-парковом ансамбле, дворцово-паркового ансамбля в деревне Жиличи Кировского района, дворцового комплекса в Ружанах и др. Для учреждений образования и организаций в сфере культуры закупят новые музыкальные инструменты. 

Фото: БЕЛТА
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