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Утверждена госпрограмма инновационного развития Беларуси до 2025 года

Глава государства Александр Лукашенко 15 сентября подписал Указ № 348, которым утверждена Государственная программа инновационного развития Беларуси на 2021–2025 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Президента.


Она сформирована с учетом опыта реализации аналогичной госпрограммы в 2016–2020 годах. В результате ее выполнения введены в эксплуатацию 74 новых производства, объем выпуска инновационной продукции составил около 6 млрд рублей, удельный вес инновационно активных организаций промышленности – более 26%, объем экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции – $14,2 млрд.

При реализации новой госпрограммы организации всех форм собственности будут выполнять инновационные проекты по созданию новых производств, соответствующие приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021–2025 годы. Это позволит успешно развивать собственный научно-технологический потенциал, продвигать отечественные технологии на мировой рынок и использовать передовые зарубежные технологии.

Перечень проектов программы по созданию новых производств утверждается Советом Министров и будет ежегодно дополняться. Данные проекты признаются инвестиционными, предусмотрена государственная поддержка их реализации путем налогового и таможенного стимулирования.

Эти нововведения позволят значительно сократить сроки утверждения проектов и выделения финансовых средств, привлекать к участию в программе инновационные предприятия и инвесторов.

В результате выполнения программы к 2025 году планируется создание около 100 высокодоходных экспортно ориентированных производств, увеличение удельного веса инновационно активных организаций обрабатывающей промышленности до 30,5%, объема экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции до $18,3 млрд.

Фото: БЕЛТА
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