Утверждена дата выборов нового главы Федерации хоккея Беларуси

Исполком Федерации хоккея Беларуси во время состоявшегося 28 сентября заседания утвердил дату внеочередной отчетно-выборной конференции, на которой будет избран новый руководитель ФХБ. Она пройдет 8 октября текущего года. Такая информация опубликована на сайте организации.
С 9 сентября прошлого года во главе федерации стоял Дмитрий Басков, он покинул пост 10 сентября 2021-го. Срок выдвижения кандидатов на пост руководителя ФХБ истекает 3 октября.
"Кандидатуры на пост председателя выдвигают члены ФХБ – клубы, школы, областные федерации и общественные объединения, занимающиеся развитием и популяризацией хоккея на территории страны. Все предложения о кандидатах должны поступить в исполком ФХБ не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения конференции, на которой проводятся выборы", – уточняется в сообщении.
Правом участия в голосовании на конференции обладают председатель, его заместители, генеральный секретарь, а также иные члены исполкома, представители членов ФХБ (делегаты). Каждый член ФХБ может направить по одному делегату, уполномоченному представлять интересы члена ФХБ на конференции.
– Председатель ФХБ избирается и освобождается от занимаемой должности на конференции открытым голосованием. Полномочия к новому руководителю переходят сразу после утверждения итогов голосования, – отметили в ФХБ.
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