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  2. Утвержден порядок проведения профессиональной аттестации в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Утвержден порядок проведения профессиональной аттестации в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Вчера, 31 марта, Совет Министров принял постановление № 185 «О профессиональной аттестации в сфере жилищно-коммунального хозяйства», сообщается на сайте Национального правового интернет-портала.


Документом утверждено Положение о порядке проведения профессиональной аттестации лиц, претендующих на занятие должностей служащих организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих ЖКУ, и государственных заказчиков в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

На выпускников учреждений среднего специального и высшего образования, направленных на работу путем распределения (перераспределения) в организации для занятия должностей служащих, действие Положения не распространяется.

Уполномоченной организацией на проведение профессиональной аттестации лиц является государственный центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «Жилком».

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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