Утвержден порядок проведения профессиональной аттестации в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Документом утверждено Положение о порядке проведения профессиональной аттестации лиц, претендующих на занятие должностей служащих организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих ЖКУ, и государственных заказчиков в сфере жилищно-коммунального хозяйства.На выпускников учреждений среднего специального и высшего образования, направленных на работу путем распределения (перераспределения) в организации для занятия должностей служащих, действие Положения не распространяется.Уполномоченной организацией на проведение профессиональной аттестации лиц является государственный центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «Жилком».Постановление вступает в силу после официального опубликования.