Утвержден перечень сельхозпродукции для обязательного страхования организациями АПК на 2021 год

Документом утвержден перечень сельскохозяйственных культур, скота и птицы, а также тарифы по их обязательному страхованию на 2021 год.Кроме того, указом утверждены процент возмещения ущерба и затрат на пересев при гибели сельскохозяйственных культур и процент возмещения ущерба при гибели (падеже), вынужденном убое (уничтожении) скота и птицы.Данный документ будет способствовать эффективной реализации механизма обязательного страхования с государственной поддержкой в 2021 году скота и птицы, урожая сельскохозяйственных культур, получению производителями страховых выплат.