Утвержден перечень печатных СМИ, которым в 2022 году будет оказана поддержка из бюджета

Так, поддержка будет оказана таким изданиям, как "Алеся", "Беларускі гістарычны часопіс", "Бярозка", "Вясёлка", "Звязда" (приложения "ЧЫРВОНКА. Чырвоная змена", "Мясцовае самакіраванне"), "Літаратура і мастацтва", "Маладосць", "Мастацтва" и иным.Всего в перечень вошло 21 издание.