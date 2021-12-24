Утвержден перечень печатных СМИ, которым в 2022 году будет оказана поддержка из бюджета

Правительство утвердило перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых в будущем году будет оказываться поддержка из республиканского бюджета. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 декабря 2022 года № 748, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
Так, поддержка будет оказана таким изданиям, как "Алеся", "Беларускі гістарычны часопіс", "Бярозка", "Вясёлка", "Звязда" (приложения "ЧЫРВОНКА. Чырвоная змена", "Мясцовае самакіраванне"), "Літаратура і мастацтва", "Маладосць", "Мастацтва" и иным.
Всего в перечень вошло 21 издание.