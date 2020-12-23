Стало известно, как будут работать сотрудники больничных организаций здравоохранения, амбулаторно-поликлинических, переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных и других учреждений в декабре текущего года и в январе 2021-го.
Так, согласно графику, утвержденному приказом министра здравоохранения Дмитрия Пиневича № 1316 от 9 декабря текущего года, 25 декабря, 1 и 7 января учреждения будут функционировать, следуя графику праздничного дня. 26 декабря, 2, 8 и 9 января будут работать по графику работы в субботний день. Режим выходного дня будет осуществляться 27 декабря, 3 и 10 января. 16 января в учреждениях будет полноценный рабочий день.
В комитете по здравоохранению Мингорисполкома добавили информацию, по какому графику будут работать конкретно амбулаторно-поликлинические и стационарные учреждения здравоохранения в названный период.
В пятницу, 25 декабря 2020-го, учреждения здравоохранения будут работать по графику праздничного дня, а в субботу, 26 декабря, – по графику субботнего дня, в воскресенье, 27 декабря, – выходного дня. По графику праздничного дня организации здравоохранения будут функционировать 1, 2 и 7 января 2021 года, а 3 января – по графику выходного дня.
В пятницу, 8 января 2021-го, амбулаторно-поликлинические учреждения будут работать по графику субботнего дня, а стационары – рабочего дня. 9 января поликлиники и больницы планируют принимать и лечить пациентов по графику субботнего дня, 10 января – по графику выходного дня. В субботу, 16 января, в поликлиниках – полноценный рабочий день, а в стационарах – субботний график работы.
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Утвержден график работы больниц и поликлиник в новогодние и рождественские праздники
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Фото: Владимир ШЛАПАК