Совет Министров Беларуси утвердил план-график размещения имеющихся в настоящий момент программно-технических средств, информационных систем (ресурсов) госорганов и других госорганизаций, хозобществ, в которых страна либо административно-территориальная единица имеет акции (доли в уставных фондах) в размере по меньшей мере 50%, на ресурсах республиканского центра обработки данных и республиканской платформы на текущей и следующий годы. Такое решение предусмотрено постановлением Совета Министров от 1 июля настоящего года № 374, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В списке находятся 36 наименований госорганов и организаций. Он включает в том числе и Министерство архитектуры и строительства, Министерство здравоохранения, Министерство спорта и туризма, Министерство труда и социальной защиты, Государственный комитет по имуществу, Витебский, Гродненский, Могилевский облисполкомы, РУП "ПО "Белоруснефть".
Правовой акт определен в соответствии с Указом от 23 января 2014 года № 46 "Об использовании государственными органами и иными государственными организациями телекоммуникационных технологий".
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Фото: БЕЛТА
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Утвержден график перевода инфоресурсов госорганов на республиканскую платформу
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