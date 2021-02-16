Утро вторника у учащихся Белорусского государственного медицинского колледжа началось с посещения Музея истории комсомола и молодежного движения Беларуси. Во время экскурсии будущие медики и фармацевты узнали немало интересного.
Представитель Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, руководитель музея Светлана Соснина рассказала ребятам о том, что в конце 1960-х – начале 1970-х в составе строительных отрядов выезжали и студенты-медики:
– Они трудились как строители, а в свободное от работы время оказывали медпомощь бойцам отряда и местному населению. В 1976 году появились первые профильные студенческие медицинские отряды. Меднаправление в современном студотрядовском движении – самое молодое. Республиканскому штабу студотрядов БРСМ удалось его возродить в 2015-м, в Год молодежи. С тех пор ежегодно около ста студентов медицинских специальностей трудятся в профильных отрядах.
После экскурсии учащиеся пообщались с руководством молодежной организации. Председатель Центральной контрольной комиссии БРСМ, делегат VI Всебелорусского народного собрания Екатерина Петрашкевич поделилась с ребятами своими впечатлениями о прошедшем на прошлой неделе народном вече:
– Государство предоставляет молодым людям социальные лифты и ждет от вас, молодых, соответствующей отдачи. Самое главное – любить Беларусь и быть настоящим патриотом своей страны.
Музей истории комсомола и молодежного движения Беларуси расположен в здании Республиканского дома молодежи. В его фондах хранится более 20 тысяч документов, фотографий и предметов. Побывать на экскурсии в самом молодежном музее страны можно в понедельник, вторник, среду, предварительно записавшись по телефону 8 (017) 222-35-05.
Фото предоставлены БРСМ
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Утро началось с… экскурсии. Учащиеся медицинского колледжа побывали в Музее молодежного движения Беларуси
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