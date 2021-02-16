Утро началось с… экскурсии. Учащиеся медицинского колледжа побывали в Музее молодежного движения Беларуси

рассказала ребятам о том, что в конце 1960-х – начале 1970-х в составе строительных отрядов выезжали и студенты-медики:После экскурсии учащиеся пообщались с руководством молодежной организации.поделилась с ребятами своими впечатлениями о прошедшем на прошлой неделе народном вече:Музей истории комсомола и молодежного движения Беларуси расположен в здании Республиканского дома молодежи. В его фондах хранится более 20 тысяч документов, фотографий и предметов. Побывать на экскурсии в самом молодежном музее страны можно в понедельник, вторник, среду, предварительно записавшись по телефону 8 (017) 222-35-05.Фото предоставлены БРСМ