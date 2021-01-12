Минский городской суд вынес приговор женщине по уголовному делу об убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает БЕЛТА.
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Согласно данным следствия, женщина узнала о своей беременности осенью 2018 года, но на учет в поликлинику не стала. Летом 2019 обвиняемая тайно родила в ванной комнате своей квартиры жизнеспособного мальчика. Она погрузила младенца в воду, тем самым перекрыв ему доступ к кислороду.
После этого женщина положила тело мальчика в морозильник. Там его через год и обнаружили правоохранители при осмотре места происшествия.
Действия обвиняемой были квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, находившегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью. Женщина приговорена к 19 годам лишения свободы в колонии общего режима. По месту отбывания наказания она должна пройти принудительное лечение от алкоголизма. Приговор еще может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
Фото: pixabay.com
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Утопила в ванной и положила в морозильник: Мингорсуд приговорил обвиняемую в убийстве младенца к 19 годам колонии
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