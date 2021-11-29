Утепленные мокасины и грубые ботинки на шнуровке: стилист назвала главные обувные тренды зимы 2021–2022 годов

Snow bootsМогут быть очень высокими. Особое внимание стилист посоветовала обратить на дутые варианты.
– Сочетаются с джинсами и брюками, заправленными внутрь. Можно дополнить образы с юбками и платьями в правильных пропорциях. Snow boots могут быть яркими, темными или светлыми, – отметила Маргарита Мурадова.
Утепленные замшевые мокасиныВ нынешнем сезоне актуальны высокие варианты, которые прикрывают щиколотку.
– Такие мокасины можно носить с шерстяными носочками, которые немного выглядывают из-под обуви, и юбками или платьями. <...> Можно смело надевать с брюками, которые заходят на обувь, и джинсами в том же варианте, – обратила внимание стилист.
Лоферы с овчиной внутриЭта обувь, которая покорила весь модный рынок в 2021 году. По словам эксперта, она подходит для похода в магазин или поездки на машине. Ходить в такой обуви при температуре -15 градусов и ниже больше часа не стоит.
Грубые ботинки на шнуровкеСтилист считает, что эта вещь никогда не выходит из моды.
– Чем больше шнуровки и чем выше ботинки, тем лучше. Эта обувь – идеальный элемент гардероба для предстоящего прохладного сезона потому, что у нее есть высокая и плотная подошва, – сказала Маргарита Мурадова.
Кроме всего прочего, эксперт посоветовала обратить внимание в предстоящем сезоне на резиновые сапоги и ботинки с теплыми носками внутри, а также на ботфорты.
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