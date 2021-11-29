Утепленные мокасины и грубые ботинки на шнуровке: стилист назвала главные обувные тренды зимы 2021–2022 годов

Snow boots

Утепленные замшевые мокасины

Лоферы с овчиной внутри

Грубые ботинки на шнуровке

Могут быть очень высокими. Особое внимание стилист посоветовала обратить на дутые варианты.отметила Маргарита Мурадова.В нынешнем сезоне актуальны высокие варианты, которые прикрывают щиколотку.– обратила внимание стилист.Эта обувь, которая покорила весь модный рынок в 2021 году. По словам эксперта, она подходит для похода в магазин или поездки на машине. Ходить в такой обуви при температуре -15 градусов и ниже больше часа не стоит.Стилист считает, что эта вещь никогда не выходит из моды.– сказала Маргарита Мурадова.Кроме всего прочего, эксперт посоветовала обратить внимание в предстоящем сезоне на резиновые сапоги и ботинки с теплыми носками внутри, а также на ботфорты.Фото: скриншот видео