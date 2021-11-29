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  2. Утепленные мокасины и грубые ботинки на шнуровке: стилист назвала главные обувные тренды зимы 2021–2022 годов

Утепленные мокасины и грубые ботинки на шнуровке: стилист назвала главные обувные тренды зимы 2021–2022 годов

Зимой очень важно правильно подобрать одежду и аксессуары, это касается как верхней одежды, так и наличия шарфа и шапки. Особое внимание необходимо уделить обуви. Все самые актуальные модели и фасоны этого предмета гардероба на своем YouTube-канале собрала персональный стилист Маргарита Мурадова.

Snow boots

Могут быть очень высокими. Особое внимание стилист посоветовала обратить на дутые варианты.

– Сочетаются с джинсами и брюками, заправленными внутрь. Можно дополнить образы с юбками и платьями в правильных пропорциях. Snow boots могут быть яркими, темными или светлыми, – отметила Маргарита Мурадова.

Утепленные замшевые мокасины

В нынешнем сезоне актуальны высокие варианты, которые прикрывают щиколотку.

– Такие мокасины можно носить с шерстяными носочками, которые немного выглядывают из-под обуви, и юбками или платьями. <...> Можно смело надевать с брюками, которые заходят на обувь, и джинсами в том же варианте, – обратила внимание стилист.

Лоферы с овчиной внутри

Эта обувь, которая покорила весь модный рынок в 2021 году. По словам эксперта, она подходит для похода в магазин или поездки на машине. Ходить в такой обуви при температуре -15 градусов и ниже больше часа не стоит.

Грубые ботинки на шнуровке

Стилист считает, что эта вещь никогда не выходит из моды.

– Чем больше шнуровки и чем выше ботинки, тем лучше. Эта обувь – идеальный элемент гардероба для предстоящего прохладного сезона потому, что у нее есть высокая и плотная подошва, – сказала Маргарита Мурадова.

Кроме всего прочего, эксперт посоветовала обратить внимание в предстоящем сезоне на резиновые сапоги и ботинки с теплыми носками внутри, а также на ботфорты.

Фото: скриншот видео
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