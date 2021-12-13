Устроивший взрыв на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье умер от потери крови

Выпускник православной гимназии, взорвавший самодельное взрывное устройство на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье, умер от потери крови, передает ТАСС.
– По предварительной информации, молодой человек, взорвавший СВУ, умер. В результате происшествия он потерял много крови, – рассказал источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что причиной подрыва стал конфликт бывшего воспитанника с гимназией при монастыре.
– По предварительной информации, причиной стал конфликт, который когда-то был у выпускника этой гимназии с другими воспитанниками и учителями. Возможно, таким образом он решил отомстить, – уточнил источник в правоохранительных органах.
Фото: ТАСС