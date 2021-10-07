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Устроившему стрельбу в казанской гимназии Галявиеву продлили арест до 11 января

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в гимназии № 175 в Казани. Обвиняемый будет находиться под стражей до 11 января 2022 года, пишет ТАСС.

Ильназ Галявиев

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Сейчас Галявиев находится в Санкт-Петербурге, где он проходит психиатрическую экспертизу. Напомним, что в июле официальный орган Общественных наблюдательных комиссий «Газета ОНК» сообщила, что Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского признал Галявиева невменяемым на момент совершения массового убийства. В Следственном комитете РФ в тот же день заявили, что «комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, проводимая в рамках расследуемого уголовного дела, еще не завершена».

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая открыл стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, 23 получили ранения. Стрелявший арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц. Стрелку  грозит пожизненное заключение.

ТАСС уточняет, что по делу о стрельбе суд Казани также отправил под домашний арест Сергея Иванова – директора ООО "Ваша безопасность", которое занималось системой контроля в школе. Следствие считает, что компания не оказала гимназии необходимых услуг.

Фото: ТАСС
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