Устроившего стрельбу в вузе в Перми арестовали на два месяца

, – рассказала собеседница агентства и добавила, что фигуранту было предъявлено обвинение.Обвиняемый против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу не возражал.Студент первого курса Пермского государственного национального исследовательского университета 20 сентября, находясь на территории одного из корпусов, открыл стрельбу. Шесть человек погибли, более 40 пострадали. Заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.