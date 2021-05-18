Устроившего стрельбу в гимназии в Казани поставили на учет как склонного к суициду

Фото:

ТАСС

, – сообщил собеседник информационного агентства в правоохранительных органах.Другой источник ТАСС рассказал, что Галявиева поставили на учет как склонного к суициду из-за публикации в его Telegram-канале., – сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что молодой человек находится в одиночной камере местного СИЗО и будет доставлен в столичный институт имени Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы.В результате стрельбы, которую Ильназ Галявиев устроил утром 11 мая, девять человек погибли, 23 пострадали.