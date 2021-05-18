Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в гимназии № 175 в Казани, поставлен на учет как склонный к самоубийству, пишет ТАСС.
Фото: ТАСС
«Ильназа Галявиева поставили на учет как склонного к суициду, психиатры проводят работу. За ним в данном направлении усилен контроль, он под круглосуточным видеонаблюдением минимум двух человек», – сообщил собеседник информационного агентства в правоохранительных органах.
Другой источник ТАСС рассказал, что Галявиева поставили на учет как склонного к суициду из-за публикации в его Telegram-канале. «Это произошло из-за того, что в своем Telegram-канале накануне преступления он заявил о намерениях свести счеты с жизнью после преступления», – сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что молодой человек находится в одиночной камере местного СИЗО и будет доставлен в столичный институт имени Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы.
В результате стрельбы, которую Ильназ Галявиев устроил утром 11 мая, девять человек погибли, 23 пострадали.
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Устроившего стрельбу в гимназии в Казани поставили на учет как склонного к суициду
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