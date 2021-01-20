Установлены сбытчики "липового" сливочного масла отечественных брендов

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Выяснилось, что подельники привозили из России контрафактное сливочное масло, которое не соответствует требованиям ГОСТ. С помощью кустарного оборудования продукт упаковывался под марками известных белорусских производителей и сбывался по всей стране через объявления (в интернете, на уличных столбах и информационных табло).У каждого из подозреваемых (им от 25 до 39 лет) была своя роль – директора склада, распространителя контрафакта, индивидуального предпринимателя.Подпольное производство просуществовало не менее четырех месяцев. В складских помещениях оперативники нашли свыше 5,7 тонны контрафактного масла в коробках с этикетками и товарными знаками белорусских производителей. Там же был изъят упаковочный материал, этикетки с логотипами молочных заводов, компьютеры и бухгалтерские документы. Общий ущерб белорусским производителям молочной продукции – более 90 тысяч рублей.Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности.Видео МВД